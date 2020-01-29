Александр Зверев переиграл Стэна Вавринку и впервые в карьере вышел в полуфинал Турнира Большого Шлема.

Немец Александр Зверев, наконец, показывает достойный результат на мейджоре и преодолевает заколдованную для себя стадию 1/4 финала. В четвертьфинале Australian Open - 2020 Александр, получивший в Мельбурне 7-й номер посева, в четырёх сетах обыграл швейцарца Стэна Вавринку, занимающего 15-ю строчку текущего мирового рейтинга. Зверев провалил стартовый сет, взяв за него всего 1 гейм. Но в дальнейшем Зверев перехватил инициативу и лишь увеличивал свой игровой перевес. Александр оставил за собой три последующие партии и за 2 часа и чуть более чем 20 минут игрового времени оформил выход в 1/2 финала Открытого Первенства Австралии.
(7) Александр Зверев - (15) Стэн Вавринка - 1:6, 6:3, 6:4, 6:2
Теперь за выход в титульный матч мейджора в Мельбурне Александр Зверев поспорит с победителем матча между Рафаэлем Надалем и Домиником Тимом.
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