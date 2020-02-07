Екатерина Александрова выводит сборную России вперед в матче квалификации Кубка Федераций против Румынии.

Российская теннисистка Екатерина Александрова уверенно выигрывает первый одиночный поединок противостояния между командами России и Румынии в рамках квалификации мировой группы Кубка Федераций. В двух партиях Екатерина переиграла Елену Габриэлу Рузе, занимающую 166-ю строчку текущего мирового рейтинга. В стартовом сете Александрова вполне могла отвесить сопернице полноценную баранку, но не подала на победу в партии при счете 5:0. Правда, уже в следующем гейме очередным брейком россиянка завершила этот отрезок матча в свою пользу. Во втором сете борьба немного обострилась, но Екатерина за 1 час и 5 минут игрового времени оформила итоговую победу.
Румыния - Россия - 0:1
Елена Габриэла Рузе - Екатерина Александрова - 1:6, 4:6
Во втором одиночном матче сегодняшнего игрового дня в Клуже сыграют Ана Богдан и Вероника Кудерметова.
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