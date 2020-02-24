Элина Свитолина уступает уже на старте турнира в Дохе и проигрывает третий матч подряд.

Элина Свитолина не сумела преодолеть даже стартовый раунд соревнований категории WTA Premier в катарской Дохе, на которых она получила 5-й номер посева. В матче второго круга украинская теннисистка в двух партиях проиграла представительнице США Аманде Анисимовой, занимающей 29-ю строчку текущего мирового рейтинга. В стартовом сете все решил единственный брейк в исполнении американки, а во второй партии Аманда ещё дважды отличилась на приёме. На победу в матче Аманда Анисимова потратила около 1 часа и 5 минут игрового времени.
Доха, Катар
WTA Premier
2-й раунд
Аманда Анисимова - (5) Элина Свитолина - 6:3, 6:3
Таким образом Элина Свитолина проигрывает уже третий матч подряд в туре. Ну а Аманда Анисимова в третьем раунде турнира в Дохе сыграет с победительницей матча между Светланой Кузнецовой и Игой Свентек.
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