Феликс Оже Алиассим с непростой победы начал выступления в Роттердаме.

Молодой канадский теннисист Феликс Оже Алиассим выходит во второй раунд соревнований категории ATP-500 в Роттердаме. В своем стартовом матче на турнире Феликс в двух партиях переиграл немца Яна-Леннара Штруффа, занимающего 34-ю строчку текущего мирового рейтинга. Алиассим взял стартовый сет и вполне мог выходить вперед по ходу второй партии, но за пару геймов упустил сразу 8 брейк-поинтов. В итоге до конца сета представитель Канады дважды упустил собственную подачу и позволил Штруффу перевести матч в решающий отрезок. Но в нем именно Феликсу удался единственный брейк, который и позволил ему за два часа игрового времени оформить итоговую победу.
Феликс Оже Алиассим - Ян-Леннар Штруфф - 6:3, 1:6, 6:3
Во втором раунде соревнований в Роттердаме Феликс Оже-Алиассим сыграет против болгарского теннисиста Григора Димитрова, который на старте турнира переиграл еще одного представителя Канады Дениса Шаповалова
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