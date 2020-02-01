Гарольд Майо выигрывает французское дерби в юниорском финале Australian Open - 2020.

Французский теннисист Гарольд Майо становится победителем Открытого Первенства Австралии среди юношей. В финале Australian Open - 2020 Гарольд переиграл своего соотечественника Артура Казо. В стартовой партии титульного матча Гарольд выиграл с перевесом всего в 1 брейк, зато во второй партии он просто разгромил соперника. На победу в финале юниорского мейджора Гарольд Майо потратил чуть менее 1 часа и 10 минут игрового времени.
(1) Гарольд Майо - (5) Артур Казо - 6:4, 6:1
Для Гарольда Майо победа на Открытом Первенстве Австралии становится первым трофеем на юниорских мейджорах. До этого лучшим результатом француза на Турнирах Большого Шлема был прошлогодний полуфинал юниорского Уимблдона.
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