Представительница Андорры Виктория Хименез Касинцева выигрывает Australian Open - 2020 среди девушек.

14-летняя теннисистка из Андорры Виктория Хименез Касинцева становится победительницей юниорского Australian Open - 2020 среди девушек. Виктория, которая была самой юной спортсменкой в сетке турнира, в финале австралийского мейджора в трех сетах переиграла представительницу Польши Веронику Бажак. Хименез Касинцева проиграла стартовый сет, но смогла переломить ход встречи и уверенно взять две последующие партии с одинаковым счётом - 6:2. На победу в финале Открытого Первенства Австралии среди девушек Виктория потратила около 2 часов и 5 минут игрового времени.
Виктория Хименез Касинцева - Вероника Бажак - 5:7, 6:2, 6:2
Стоит отметить, что Виктория Хименез Касинцева взяла трофей уже на первом сыгранном в карьере Турнире Большого Шлема. Очевидно, что Виктория становится первой представительницей Андорры, побеждавшей на мейджорах за всю историю.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий