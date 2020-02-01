суббота, 1 февраля 2020 г.

Представительница Андорры Виктория Хименез Касинцева выигрывает Australian Open - 2020 среди девушек.

14-летняя теннисистка из Андорры Виктория Хименез Касинцева становится победительницей юниорского Australian Open - 2020 среди девушек. Виктория, которая была самой юной спортсменкой в сетке турнира, в финале австралийского мейджора в трех сетах переиграла представительницу Польши Веронику Бажак. Хименез Касинцева проиграла стартовый сет, но смогла переломить ход встречи и уверенно взять две последующие партии с одинаковым счётом - 6:2. На победу в финале Открытого Первенства Австралии среди девушек Виктория потратила около 2 часов и 5 минут игрового времени.


Виктория Хименез Касинцева - Вероника Бажак - 5:7, 6:2, 6:2

 Стоит отметить, что Виктория Хименез Касинцева взяла трофей уже на первом сыгранном в карьере Турнире Большого Шлема. Очевидно, что Виктория становится первой представительницей Андорры, побеждавшей на мейджорах за всю историю.

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о 09:04
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