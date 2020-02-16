Сергей Стаховский проигрывает на старте квалификации турнира в Марселе.

Украинский теннисист Сергей Стаховский не сумел преодолеть даже стартовый раунд квалификации турнира категории ATP-250 в Марселе. Сергей, получивший в отборе 8-й номер посева, в двух партиях уступил немцу Матиасу Бахингеру, занимающему 222-ю строчку текущего мирового рейтинга. После обмена брейками в середине стартового сета Стаховский провалил его концовку, в которой дважды упустил собственную подачу. Во второй партии Матиас отпраздновал успех благодаря позднему брейку. На победу в матче Матиас Бахингер потратил чуть более часа игрового времени.
Матиас Бахингер - Сергей Стаховский - 6:3, 6:4
В финале квалификации турнира в Марселе Матиас Бахингер сыграет с победителем матча между Деннисом Новаком и Артуром Казо.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий