воскресенье, 23 февраля 2020 г.

Финал Челленджера в Бергамо, в котором должен был сыграть Илья Марченко, отменили из-за вспышки коронавируса.

Организаторы соревнований категории Челленджер в итальянском Бергамо приняли решение отменить финальный матч турнира. Причиной стала вспышка коронавируса в Италии. Таким образом Илья Марченко и французский теннисист Энцо Коко получат рейтинговые очки и призовые за выход в финал, а титул турнира разыгрываться не будет.


Илья Марченко - Энцо Коко - отменен

 Благодаря выходу в финал Челленджера в Бергамо Илья Марченко практически вплотную приблизится к возвращению в топ-200 мирового рейтинга.

Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
о 20:50
Мітки: , ,

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)