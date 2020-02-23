Финал Челленджера в Бергамо, в котором должен был сыграть Илья Марченко, отменили из-за вспышки коронавируса.

Организаторы соревнований категории Челленджер в итальянском Бергамо приняли решение отменить финальный матч турнира. Причиной стала вспышка коронавируса в Италии. Таким образом Илья Марченко и французский теннисист Энцо Коко получат рейтинговые очки и призовые за выход в финал, а титул турнира разыгрываться не будет.
Илья Марченко - Энцо Коко - отменен
Благодаря выходу в финал Челленджера в Бергамо Илья Марченко практически вплотную приблизится к возвращению в топ-200 мирового рейтинга.
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