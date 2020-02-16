Кики Бертенс уверенно выигрывает финал соревнований в Санкт-Петербурге.

Представительница Нидерландов Кики Бертенс становится победительницей соревнований категории Премьер в Санкт-Петербурге. В титульном матче турнира Кики в двух партиях достаточно уверенно переиграла 8-ю ракетку соревнований Елену Рыбакину, представляющую Казахстан. Стартовый сет Бертенс выиграла, что называется, в одну калитку, отдав сопернице всего 1 гейм. Во втором сете Рыбакиной удалось немного выровнять ход встречи, но Кики добилась успеха и в этом отрезке матча. На победу в финале турнира в Санкт-Петербурге Кики Бертенс потратила чуть более часа с четвертью игрового времени.
(2) Кики Бертенс - (8) Елена Рыбакина - 6:1, 6:3
Для Кики Бертенс титул в Санкт-Петербурге становится уже 10-м в карьере на уровне WTA. К тому же, Кики защитила свой прошлогодний трофей на соревнованиях.
Отметим, что Кики Бертенс уже снялась с соревнований в Дубае
, которые стартуют уже завтра. Представительница Нидерландов решила, что она банально не успеет подготовиться к новому турниру. В первом раунде Кики должна была сыграть против Ким Клейстерс.
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