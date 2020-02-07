Александра Саснович уступила Кики Бертенс в первом поединке матча квалификации Кубка Федераций.

Нидерланды - Беларусь - 1:0
Кики Бертенс - Александра Саснович - 6:7(5), 6:2, 6:1
На самом деле очень неплохо Саснович начала противостояния своей сборной в квалификации Кубка Федераций. Именно Александра сумела первой отличиться на приеме и повести с брейком почти в самом дебюте матча с Кики Бертенс. Да, представительница Нидерландов моментально отыграла отставание, но никакого игрового перевеса у спортсменки из топ-10 мирового рейтинга в этом отрезке встречи не наблюдалось.
После обмена брейками обе спортсменки до самого конца стартового сета уверенно удерживали собственные подачи - зрители больше не увидели в этой партии ни единого брейк-поинта. А вот тай-брейк Саснович провела почти идеально. В середине тая Александра взяла сразу 2 подряд очка на приеме, позволила Кики отыграть один мини-брейк, но вот за второй зацепилась мертвой хваткой и удержала перевес до победного завершения партии.
Но уже в начале второго сета у белорусской теннисистки начались серьезнейшие проблемы с собственной подачей. По ходу этой партии Александра ни разу так и не взяла свой гейм - весь урожай Саснович в сете - это два обратных брейка. Бертенс тоже немного лихорадило, но в сравнении с соперницей Кики действовала в разы стабильнее.
В дебюте третьей партии показалось, что спад миновал - Саснович с боями, сразу с трех брейк-поинтов, защитила собственный гейм, но, как оказалось, это было единственное светлое петно для белорусской сборной в этом матче. До конца партии Бертенс оформила два брейка и, если отбросить бой в стартовом сете, уверенно вывела Нидерланды вперед в этом противостоянии.
Во втором одиночном матче сегодняшнего игрового дня в Гааге сыграют Аранча Рус и Арина Соболенко.
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