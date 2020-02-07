пятница, 7 февраля 2020 г.

Александра Саснович уступила Кики Бертенс в первом поединке матча квалификации Кубка Федераций.

Сборная Нидерландов усилиями своего лидера - 8-й ракетки мира Кики Бертенс - выходит вперед в противостоянии квалификации Кубка Федераций против команды Беларуси. В трех партиях Кики сумела сломить сопротивление Александры Саснович, занимающей 113-ю строчку текущего мирового рейтинга. Александра в напряженной борьбе оставила за собой стартовый сет на тай-брейке, но затем игра Саснович на своей подаче просто посыпалась и белорусская теннисистка проиграла две последующие партии. На победу в матче Кики Бертенс потратила чуть менее 2 часов и 10 минут игрового времени.


Нидерланды - Беларусь - 1:0
Кики Бертенс - Александра Саснович - 6:7(5), 6:2, 6:1

На самом деле очень неплохо Саснович начала противостояния своей сборной в квалификации Кубка Федераций. Именно Александра сумела первой отличиться на приеме и повести с брейком почти в самом дебюте матча с Кики Бертенс. Да, представительница Нидерландов моментально отыграла отставание, но никакого игрового перевеса у спортсменки из топ-10 мирового рейтинга в этом отрезке встречи не наблюдалось.

После обмена брейками обе спортсменки до самого конца стартового сета уверенно удерживали собственные подачи - зрители больше не увидели в этой партии ни единого брейк-поинта. А вот тай-брейк Саснович провела почти идеально. В середине тая Александра взяла сразу 2 подряд очка на приеме, позволила Кики отыграть один мини-брейк, но вот за второй зацепилась мертвой хваткой и удержала перевес до победного завершения партии.

Но уже в начале второго сета у белорусской теннисистки начались серьезнейшие проблемы с собственной подачей. По ходу этой партии Александра ни разу так и не взяла свой гейм - весь урожай Саснович в сете - это два обратных брейка. Бертенс тоже немного лихорадило, но в сравнении с соперницей Кики действовала в разы стабильнее.

В дебюте третьей партии показалось, что спад миновал - Саснович с боями, сразу с трех брейк-поинтов, защитила собственный гейм, но, как оказалось, это было единственное светлое петно для белорусской сборной в этом матче. До конца партии Бертенс оформила два брейка и, если отбросить бой в стартовом сете, уверенно вывела Нидерланды вперед в этом противостоянии.

Во втором одиночном матче сегодняшнего игрового дня в Гааге сыграют Аранча Рус и Арина Соболенко.

Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
о 17:35
Мітки: , , ,

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)