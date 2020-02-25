Катерина Бондаренко с волевой победы над Данкой Ковинич начала выступления в Акапулько.

Акапулько, Мексика
WTA International
1-й раунд
Катерина Бондаренко - Данка Ковинич - 6:7(7), 6:4, 6:2
В стартовой партии встречи Катерина Бондаренко действительно все время была в роли догоняющей. Дважды украинская теннисистка отпускала соперницу вперёд с брейком, но каждый раз Бондаренко-младшей удавалось очень быстро отыграться. А вот на тай-брейке, до которого докатился сет, Катерина могла переломить ход партии в свою пользу. Украинка повела сразу с двумя мини-брейками - 4:0, но перевес не удержала и позволила Данке оставить за собой весь стартовый сет.
Во второй партии теннисистки уже поменялись ролями. Теперь Бондаренко дважды вела в счёте с геймом на приёме в активе, но Ковинич оба раза отыгрывалась моментально. И только на третий брейк у представительницы Черногории не нашлось аргументов. Благодаря ему Катерина и перевела матч в решающий отрезок.
И уже в нем украинская спортсменка прибрала инициативу к своим рукам. Катя повела сразу с двумя брейками на старте третьей партии, позволила Ковинич немного сократить отставание, но сразу после первого обратного брейка от Данки Бондаренко снова упрочила свое лидерство. После этого Ковинич уже просто перестала бороться и Бондаренко уверенно довела матч до победы.
Теперь во втором раунде турнира в Акапулько Катерина Бондаренко сыграет с 7-й ракеткой соревнований Хизер Уотсон из Великобритании.
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