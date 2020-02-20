Гарбинье Мугуруса уступила Дженнифер Брэди в четвертьфинале турира в Дубае.

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса не сумела пробиться в полуфинал турнира категории WTA Premier в Дубае, на котором она получила 9-й номер посева. На стадии 1/4 финала Гарбинье уступила квалифайеру - американской теннисистке Дженнифер Брэди, занимающей на данный момент 52-ю строчку мирового рейтинга. Мугуруса сумела вырвать победу в стартовом сете на тай-брейке, но в двух последующих партиях Брэди оказалась сильнее. При этом за эти отрезки встречи испанская теннисистка не смогла ни разу отличиться на приеме. На победу в матче Дженнифер Брэди потратила чуть менее двух с четвертью часов игрового времени.
(Q) Дженнифер Брэди - (9) Гарбинье Мугуруса - 6:7(5), 6:3, 6:4
В 1/2 финала турнира в Дубае Дженнифер Брэди сыграет с победительницей матча между Симоной Халеп и Ариной Соболенко.
Напомним, свой путь в основной сетке турнира Дженнифер Брэди начала с сенсационной и разгромной победы над Элиной Свитолиной
.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий