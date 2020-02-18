вторник, 18 февраля 2020 г.

Элина Свитолина разгромно проиграла квалифайеру на старте турнира в Дубае.

Украинская теннисистка Элина Свитолина, получившая на соревнованиях категории WTA Premier в Дубае 3-й номер посева, безславно завершила борьбу на турнире уже после стартового раунда. В матче первого круга Свитолина разгромно уступила американке Дженнифер Брэди, начинавшей выступления в ОАЭ еще с сита квалификации. За весь поединок Элина сумела выиграть у 52-й ракетки мира всего 3 гейма. На победу в матче Дженнифер потратила чуть более часа игрового времени.


(Q) Дженнифер Брэди - (3) Элина Свитолина - 6:2, 6:1

Элина Свитолина и сама признает, что старт сезона 2020-го года получается у нее, мягко говоря, не самым удачным. Казалось, после того, как снятие Кики Бертенс позволило украинской теннисистке избежать матча против Гарбинье Мугурусы уже на старте турнира в Дубае, можно было рассчитывать на более-менее удачное выступление Элины на этих соревнованиях, но даже квалифайер стал для 3-й ракетки непреодолимой преградой.

Да, можно говорить о том, что Брэди, которая уже провела в квалификации турнира в Дубае сразу 3 матча, оказалась в лучших игровых кондициях. Можно говорить о том, что американка уже и акклиматизацию прошла, и к кортам прибилась. Но, давайте быть откровенными, Брэди не является топовой соперницей. Но даже к борьбе на равных с такой оппоненткой Элина оказалась не готовой.

Свитолина попыталась зацепиться за подачу соперницы уже в стартовом гейме встречи, но Дженнифер удалось уйти с двух брейк-поинтов. Американка с нервами справилась достаточно быстро и до завершения стартовой партии больше не позволяла Элине цепляться на приеме. Сама же Свитолина где-то с середины сета полностью потеряла контроль над игрой и дважды подряд упустила собственную подачу.

Более того, дебют второго сета стал продолжением того самого провала. Украинка еще дважды позволила сопернице отличиться на приеме и проиграла, таким образом сразу 8 геймов подряд на стыке партий. Один обратный брейк в исполнении Элины подарил надежду на камбек, но она прожила очень недолго - Свитолина тут же еще раз упустила собственную подачу, ну а Брэди с первой же попытки поставила победную точку в поединке.

Во втором раунде турнира в Дубае Дженнифер Брэди сыграет с чешской теннисисткой Маркетой Вондрусовой.

Напомним, что чуть позже свой стартовый матч в ОАЭ проведет еще одна украинская теннисистка - Даяна Ястремская. Ей предстоит сыграть с россиянкой Вероникой Кудерметовой.

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о 13:19
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