Ализе Корне разгромила Алену Остапенко в первом раунде турнира в Санкт-Петербурге.

(Q) Ализе Корне - Алена Остапенко - 6:1, 6:2
Очевидно, что Алена Остапенко просто не успела восстановиться после напряженного поединка в рамках квалификации Кубка Федераций против команды США. В нем Остапенко провела все 3 возможных матча - 2 в одиночке и 1 в паре. Латвия, напомним, уступила в этой встрече в решающем парном противостоянии.
Во втором раунде соревнований в Санкт-Петербурге Ализе Корне сыграет с 6-й ракеткой турнира Марией Саккари из Греции.
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