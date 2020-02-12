среда, 12 февраля 2020 г.

Ализе Корне разгромила Алену Остапенко в первом раунде турнира в Санкт-Петербурге.

Французская теннисистка Ализе Корне, пробившаяся в основную сетку соревнований в Санкт-Петербурге через сито квалификации, камня на камне не оставила от своей стартовой соперницы в "основе" - представительницы Латвии Алены Остапенко. Корне за всю встречу отдала сопернице всего 3 гейма и потратила на разгромную победу над 40-м номером текущего мирового рейтинга лишь чуть более часа игрового времени.


(Q) Ализе Корне - Алена Остапенко - 6:1, 6:2

Очевидно, что Алена Остапенко просто не успела восстановиться после напряженного поединка в рамках квалификации Кубка Федераций против команды США. В нем Остапенко провела все 3 возможных матча - 2 в одиночке и 1 в паре. Латвия, напомним, уступила в этой встрече в решающем парном противостоянии.

Во втором раунде соревнований в Санкт-Петербурге Ализе Корне сыграет с 6-й ракеткой турнира Марией Саккари из Греции.

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о 13:31
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