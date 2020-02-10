Григор Димитров переиграл Дениса Шаповалова на старте турнира в Роттердаме.

Григор Димитров - (8) Денис Шаповалов - 6:3, 7:6(3)
Уже в стартовом гейме поединка Григор Димитров столкнулся с серьзными проблемами на собственной подаче. Ее болгарскому теннисисту пришлось защищать с двойного брейк-поинта, но, как показала практика, натужно вошел в матч и Шаповалов. У Дениса тоже подвис собственный гейм, но вот спасти его, как за пару минут до этого соперник, канадский спортсмен не смог. Казалось, у Шаповалова еще предостаточно времени на то, чтобы вернуться в борьбу за первую партию, но даже до брейк-поинтов сопернику Димитров добраться не позволил.
Во втором сете собственные подачи держали более чем уверенно уже оба теннисиста. Единственный брейковый мяч случился уже ближе к завершению партии - Шаповалов зацепился за подачу болгарина и даже заработал сет-болл на приеме, но Григор отыгрался и перевел сет на тай-брейк. Уже на нем Димитров и оформил итоговую победу в матче.
Во втором раунде соревнований в Роттердаме Григор Димитров сыграет с победителем матча между Феликсом Оже Алиассимом и Яном-Леннаром Штруффом.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий