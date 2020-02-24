Новак Джокович разгромил стартового соперника в Дубае.

Дубай, ОАЭ
ATP-500
1-й раунд
(1) Новак Джокович - (WC) Малек Жазири - 6:1, 6:2
Новак Джокович вряд ли мог испытать проблемы в стартовом поединке турнира в Дубае, учитывая тот факт, что сербский теннисист был просто безоговорочным фаворитом. При всем уважении к Жазири, оказать достойного сопротивления сербскому теннисисту он вряд ли смог бы, что и было подтверждено на практике.
Джокович ударно начал поединок и достаточно быстро решил судьбу стартового сета. Новак дважды отличился на приёме и спокойно довел партию до победы. Единственное, чем может похвастаться по итогам этого отрезка матча Малек, так это то, что ему удалось избежать баранки.
Новак второй сет начал совсем уже расслабленно, что и позволило сопернику создать хотя бы видимость равной борьбы. Но с середины партии Джокович снова захватил инициативу и оформил ещё 2 брейка.
Во втором раунде турнира в Дубае Новак Джокович сыграет с немцем Филиппом Кольшрайбером.
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