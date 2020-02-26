Новак Джокович одержал вторую разгромную победу в Дубае и вышел в четвертьфинал турнира.

Лидер текущего мирового рейтинга сербский теннисист Новак Джокович уверенно преодолел стадию второго круга соревнований категории ATP-500 в Дубае. В борьбе за выход в четвертьфинал турнира Новак уверенно переиграл немца Филиппа Кольшрайбера, занимающего 80-ю строчку мужской классификации. Стартовый сет Джокович оставил за собой благодаря единственному брейку, ну а во второй партии сербский спортсмен просто разгромил соперника, трижды отличившись на приёме и отдав Кольшрайберу всего 1 гейм. На победу в матче Новак Джокович потратил около часа игрового времени.
Дубай, ОАЭ
ATP-500
2-й раунд
(1) Новак Джокович - Филипп Кольшрайбер - 6:3, 6:1
В четвертьфинале турнира в Дубае Новак Джокович сыграет с 7-м номером посева россиянином Кареном Хачановым.
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