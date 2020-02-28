Новак Джокович с тройного матч-болла у соперника спас полуфинал турнира в Дубае против Гаэля Монфиса.

Сербский теннисист Новак Джокович, который является лидером текущего мирового рейтинга, с боями пробивается в финал соревнований категории ATP-500 в Дубае. В борьбе за выход в титульный матч турнира Новак в валидольном матче одолел Гаэля Монфиса, занимающего 9-ю строчку мужской классификации. Джокович провалил стартовый сет, дважды упустив собственную подачу. С брейком Новак уступал и в начале второй партии, но отыгрался и даже был близок к тому, чтобы поставить точку в этом отрезке матча ещё одним успехом на приёме. Серб не реализовал сразу 5 сет-боллов за пару геймов. А вот на тай-брейке уже Монфис добрался до тройного матч-болла, но упустил шанс и проиграл тай. В решающем сете Джокович уже просто смел соперника с корта. На победу Новаку понадобилось чуть более двух с половиной часов игрового времени.
Дубай, ОАЭ
ATP-500
1/2 финала
(1) Новак Джокович - (3) Гаэль Монфис - 2:6, 7:6(8), 6:1
В финале турнира в Дубае Новак Джокович сыграет с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом, переигравшим чуть ранее британца Даниэля Эванса
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