воскресенье, 2 февраля 2020 г.

Новак Джокович в пяти партиях обыграл Доминика Тима и в 8-й раз в карьере выиграл Australian Open - 2020.

Сербский теннисист Новак Джокович становится победителем первого в сезоне Турнира Большого Шлема. Новаку, получившему в Мельбурне 2-й номер посева, удалось защитить прошлогодний трофей Australian Open и в 8-й раз оформить титул на австралийском мейджоре. В титульном матче соревнований Джокович в пяти сетах переиграл австрийца Доминика Тима. Сербу даже пришлось отыгрываться со счета 1:2 по сетам - после удачного стартового сета Новак потерял нити игры и проиграл два следующих отрезка матча. Но Джокович вернулся в борьбу, взял два последующих сета и чуть более чем за 4 часа игрового времени оформил титул.


(2) Новак Джокович - (5) Доминик Тим - 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4

 Благодаря защите титула на Australian Open Новак Джокович вернётся на первую строчку мирового рейтинга.

Детальный обзор финального матча ожидайте чуть позже...

Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
о 14:57
Мітки: , , ,

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)