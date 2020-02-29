Новак Джокович обыграл Стефаноса Циципаса в финале соревнований в Дубае.

Сербский теннисист Новак Джокович становится победителем соревнований категории ATP-500 в Дубае. В титульном матче турнира лидер текущего мирового рейтинга в двух сетах переиграл греческого спортсмена Стефаноса Циципаса, получившего в ОАЭ 2-й номер посева. В стартовом сете Джоковичу удался единственный брейк, ну а во второй партии теннисисты обменялись упущенными подачами в середине игрового отрезка. В концовке встречи Новаку удалось ещё раз отличиться на приёме, что и позволило ему чуть менее чем за 1 час и 20 минут игрового времени оформить победу в финале.
Дубай, ОАЭ
ATP-500
Финал
(1) Новак Джокович - (2) Стефанос Циципас - 6:3, 6:4
Таким образом Новак Джокович берет 79-й титул в карьере и в 5-й раз выигрывает соревнования в Дубае. К тому же в 2020-м году сербский теннисист до сих пор не проиграл ни одного матча.
Ну а Стефанос Циципас второй год подряд проигрывает в финале турнира в ОАЭ. В прошлом сезоне в титульном матче греческий теннисист уступил Роджеру Федереру.
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