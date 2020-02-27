Андрей Рублев не сумел пробиться в полуфинал турнира в Дубае.

6-й номер посева соревнований категории ATP-500 в Дубае россиянин Андрей Рублев не сумел преодолеть стадию 1/4 финала турнира. В двух партиях Андрей уступил британцу Даниэлю Эвансу, занимающему 37-ю строчку текущего мирового рейтинга. Рублев с треском проиграл стартовый сет, а во второй партии упустил перевес с брейком, а затем спасся с подачи соперником на матч. Сет докатился до тай-брейка, но уже на нем Эванс оформил выход в полуфинал турнира в Дубае. На победу в матче Даниэлю понадобилось чуть менее двух с четвертью часов игрового времени.
Дубай, ОАЭ
ATP-500
1/4 финала
Даниэль Эванс - (6) Андрей Рублев - 6:2, 7:6(9)
Теперь за выход в финал турнира в Дубае Даниэль Эванс поспорит с победителем матча между 2-й ракеткой соревнований Стефаносом Циципасом из Греции и немцем Яном-Леннаром Штруффом.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий