Кубок Федераций. Жеребьевка плей-офф. Украина в гостях сыграет против команды Японии.

Кубок Федераций
Плей-офф
Польша - Бразилия
Мексика - Великобритания
Сербия - Канада
Латвия - победитель группы Азия/Океания
Япония - Украина
Румыния - Италия
Аргентина - Казахстан
Нидерланды - победитель группы Азия/Океания
Матчи состоятся 17-18 апреля. Победители встреч получат право в 2021-м году сыграть в квалификации Мировой группы Кубка Федераций.
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