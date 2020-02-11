вторник, 11 февраля 2020 г.

Кубок Федераций. Жеребьевка плей-офф. Украина в гостях сыграет против команды Японии.

В Лондоне состоялась жеребьевка матчей плей-офф Мировой Группы Кубка Федераций. По ее результатам стали известны 8 пар, которые в конце апреля поведут борьбу за право сыграть в квалификации главных женских командных соревнований в следующем сезоне. По итогам жеребьевки определились и соперницы сборной Укранины. Наши девушки на выезде сыграют противо команды Японии.


Кубок Федераций
Плей-офф

Польша - Бразилия
Мексика - Великобритания
Сербия - Канада
Латвия - победитель группы Азия/Океания
Япония - Украина
Румыния - Италия
Аргентина - Казахстан
Нидерланды - победитель группы Азия/Океания

Матчи состоятся 17-18 апреля. Победители встреч получат право в 2021-м году сыграть в квалификации Мировой группы Кубка Федераций.

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о 13:41
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