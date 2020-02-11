В Будапеште состоялась жеребьевка группового этапа Мировой Группы Кубка Федераций.

В столице Венгрии прошла жеребьевка Мировой Группы Кубка Федераций. 12 сборных, которые примут участие в обновленном формате турнира, были распределены в 4 группы по 3 команды в каждой. В целом можно отметить, что все группы по итогам жребия оказались весьма равными, и в каждой из них намечается любопытная борьба. Сборная России оказалась в группе А, где ее соперниками стали команды Франции и Венгрии. А вот команде Беларуси в оппонеты достались сборные Австралии и Бельгии.
Кубок Федераций
Мировая Группа
Группа А
Франция
Россия
Венгрия
Группа В
Австралия
Беларусь
Бельгия
Группа С
США
Испания
Словакия
Группа D
Чехия
Германия
Швейцария
Финальный раунд Мировой Группы Кубка Федераций состоится в Будапеште с 14 по 19 апреля текущего года.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий