вторник, 11 февраля 2020 г.

В Будапеште состоялась жеребьевка группового этапа Мировой Группы Кубка Федераций.

В столице Венгрии прошла жеребьевка Мировой Группы Кубка Федераций. 12 сборных, которые примут участие в обновленном формате турнира, были распределены в 4 группы по 3 команды в каждой. В целом можно отметить, что все группы по итогам жребия оказались весьма равными, и в каждой из них намечается любопытная борьба. Сборная России оказалась в группе А, где ее соперниками стали команды Франции и Венгрии. А вот команде Беларуси в оппонеты достались сборные Австралии и Бельгии.


Кубок Федераций
Мировая Группа

 Группа А

Франция
Россия
Венгрия

Группа В

Австралия
Беларусь
Бельгия

Группа С

США
Испания
Словакия

Группа D

Чехия
Германия
Швейцария

Финальный раунд Мировой Группы Кубка Федераций состоится в Будапеште с 14 по 19 апреля текущего года.

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о 22:27
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