Роджер Федерер перенес операцию на колене и не сыграет до старта травяного сезона.

Уже точно Роджер Федерер пропустит соревнования в Дубае, Индиан-Уэллсе, Майами, а также Ролан Гаррос и выставочный поединок в Боготе, на которые он был заявлен ранее.
Стоит отметить, что 4 года назад, в феврале 2016-го года Роджер Федерер перенес такую же операцию на колене. Тогда восстановиться швейцарскому теннисисту удалось уже к старту грунтового сезона - вернулся на корт Роджер уже в Монте-Карло.
Для справки:
Артроскопия - (arthros - сустав, scopia - смотреть) - хирургическая процедура, используемая для визуализации, диагностики и лечения патологий суставов.
Артроскопия - это информативный малотравматичный метод, позволяющий не только объективно оценить внутрисуставную патологию и определить многие неуловимые причины боли в суставе, но и одновременно устранить их.
При артроскопическом обследовании над суставом делается маленький разрез, в который вводится небольшой инструмент - артроскоп, содержащий набор линз и осветительных систем. Свет проводится в сустав через фиброоптическое волокно, и изображение из сустава передается через миниатюрную камеру на большой экран. Хирург, таким образом, может детально рассмотреть внутрисуставные структуры (хрящ, связки и т.д.), найти повреждение и провести лечение.
Использование артроскопа обеспечивает повышенную точность при проведении операции, позволяя визуализировать всю патологию внутренних структур суставов с достоверностью 95-100%, тогда как оперативные вмешательства путем большого разреза дают достоверность не более 30-40%.
Артроскопия не требует масштабного рассечения суставной капсулы. Артроскопия является более комфортабельной и безболезненной для пациента, уменьшает период госпитализации и реабилитации, снижает количество последствий после операции.
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