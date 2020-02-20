четверг, 20 февраля 2020 г.

Роджер Федерер перенес операцию на колене и не сыграет до старта травяного сезона.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер сообщил поклонникам о том, что перенес операцию на колене. По словам спортсмена вчера ему провели артроскопическое хирургическое вмешательство. Рождер заявил, что колено беспокоило его уже некоторое время, но он надеялся на то, что удасться обойтись без операции. Но после консультаций с командой и медиками, Федерер принял решение согласиться на вмешательство. Таким образом Роджер не выйдет на корт вплоть до старта травяного сезона.


Уже точно Роджер Федерер пропустит соревнования в Дубае, Индиан-Уэллсе, Майами, а также Ролан Гаррос и выставочный поединок в Боготе, на которые он был заявлен ранее.

Стоит отметить, что 4 года назад, в феврале 2016-го года Роджер Федерер перенес такую же операцию на колене. Тогда восстановиться швейцарскому теннисисту удалось уже к старту грунтового сезона - вернулся на корт Роджер уже в Монте-Карло.

Для справки:

Артроскопия - (arthros - сустав, scopia - смотреть) - хирургическая процедура, используемая для визуализации, диагностики и лечения патологий суставов.
  
Артроскопия - это информативный малотравматичный метод, позволяющий не только объективно оценить внутрисуставную патологию и определить многие неуловимые причины боли в суставе, но и одновременно устранить их.
  
При артроскопическом обследовании над суставом делается маленький разрез, в который вводится небольшой инструмент - артроскоп, содержащий набор линз и осветительных систем. Свет проводится в сустав через фиброоптическое волокно, и изображение из сустава передается через миниатюрную камеру на большой экран. Хирург, таким образом, может детально рассмотреть внутрисуставные структуры (хрящ, связки и т.д.), найти повреждение и провести лечение.

 Использование артроскопа обеспечивает повышенную точность при проведении операции, позволяя визуализировать всю патологию внутренних структур суставов с достоверностью 95-100%, тогда как оперативные вмешательства путем большого разреза дают достоверность не более 30-40%.

 Артроскопия не требует масштабного рассечения суставной капсулы. Артроскопия является более комфортабельной и безболезненной для пациента, уменьшает период госпитализации и реабилитации, снижает количество последствий после операции.

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о 12:40
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