Илья Марченко снова проявил характер, но уступил Теймуразу Габашвили в третьем раунде челленджера во Франции.

Украинский теннисист Илья Марченко не сумел пробиться в четвертьфинал соревнований категории Челленджер во французском городе По. На стадии третьего круга Илья в напряженной борьбе уступил россиянину Теймуразу Габашвили, занимающему 277-ю строчку текущего мирового рейтинга. Марченко проиграл стартовый сет и даже уступал с брейком по ходу второй партии, но сумел переломить ход встречи и перевести поединок в третью партию. Правда уже в ней, благодаря позднему брейку Теймураз оформил итоговую победу. На выход в четвертьфинал турнира в По россиянин потратил чуть более 2 часов и 20 минут игрового времени.
По, Франция
ATP Challenger
3-й раунд
Теймураз Габашвили - Илья Марченко - 6:4, 5:7, 7:5
В четвертьфинале Челленджера в По Теймураз Габашвили сыграет с французом Бенджамином Бонзи.
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