Сергей Стаховский проигрывает на старте Челленджера во французском По.

Украинский теннисист Сергей Стаховский снова проигрывает на самом старте соревнований. В матче второго круга турнира категории Челленджер во французском городе По, где Стаховский получил 6-й номер посева, Сергей в двух партиях уступил россиянину Теймуразу Габашвили, занимающему 277-ю строчку текущего мирового рейтинга. Стаховский проиграл стартовый сет на тай-брейке, при выиграв на нем всего 1 розыгрыш. Ну а во второй партии Габашвили уже развил успех и одержал победу в сете сразу с двумя брейками перевеса. На выход в третий раунд соревнований в По Теймураз потратил чуть более 1 часа и 20 минут игрового времени.
По, Франция
ATP Challenger
2-й раунд
Теймураз Габашвили - (6) Сергей Стаховский - 7:6(1), 6:2
Отметим, что неделю назад Стаховский проиграл на старте квалификации турнира ATP-250 в Марселе
, а ранее не сумел пробиться в основную сетку турнира в Роттердаме
. Таким образом украинский теннисист потерпел уже третье поражение подряд.
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