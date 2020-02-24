Кристиан Гарин становится победителем соревнований в Рио-де-Жанейро.

Чилийский теннисист Кристиан Гарин становится триумфатором турнира категории ATP-500 в Рио-де-Жанейро. В финале соревнований Кристиан в двух сложнейших партиях переиграл итальянскую сенсацию турнира Джанлуку Магера, занимающего 128-ю строчку текущего мирового рейтинга и начинавшей борьбу ещё с сита квалификации. Судьбу стартового сета решил тай-брейк, а вот во втором отрезке матча Магер долгое время лидировал с брейком и даже выходил подавать на партию.. Но Гарин не только в последний момент отыгрался, а и второй подряд успех на приёме оформил. Таким образом на победу в финале турнира в Рио Кристиан Гарин потратил около 1 часа и 35 минут игрового времени.
(3) Кристиан Гарин - (Q) Джанлука Магер - 7:6(3), 7:5
Для Кристиана Гарина титул в Рио-де-Жанейро становится самым крупным в карьере чилийского теннисиста. Кристиан выигрывает 4-й турнир в карьере, причём второй в текущем сезоне. С учётом турнира в Кордове, выигранного Гарином в начале февраля, его победная серия достигла уже 9-ти матчей.
Ну а для Джанлуки Магера финал в Рио стал первым в карьере на уровне ATP. Благодаря ему итальянский теннисист ворвется в топ-100 мирового рейтинга и окажется на 77-й строчке.
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