Кристиан Гарин обыграл Диего Шварцмана в финале турнира в Кордове.

Чилийский теннисист Кристиан Гарин становится победителем соревнований категории ATP-250 в аргентинской Кордове, на которых он получил 3-й номер посева. В титульном матче Кристиан в трех партиях обыграл 1-ю ракетку турнира местного теннисиста Диего Шварцмана, занимающего 14-ю строчку текущего мирового рейтинга. Шварцман достаточно уверенно взял стартовый сет встречи, но позволил сопернику перехватить инициативу во второй партии. А вот решающий отрезок противостояния Гарин провел на одном дыхании и попросту разгромил Диего, отвесив аргентинцу полноценную баранку. На победу в финале турнира в Кордове Кристиан Гарин потратил около 2 часов и 5 минут игрового времени.
(3) Кристиан Гарин - (1) Диего Шварцман - 2:6, 6:4, 6:0
Для Кристиана Гарина титул в Кордове становится третьим в карьере и первым по ходу текущего сезона.
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