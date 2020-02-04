Егор Герасимов успешно стартовал на турнире в Пуне.

Белорусский теннисист Егор Герасимов, получивший на соревнованиях категории ATP-250 в Пуне 8-й номер посева, уверенно преодолел стадию первого раунда. В своем стартовом матче Егор в двух партиях переиграл итальянца Паоло Лоренци, занимающего 115-ю строчку текущего мирового рейтинга. В начале встречи Герасимов упустил собственную подачу, но со счета 0:2 сумел отвесить сопернику скрытую баранку в стартовом сете. Во второй партии на победу белорусскому спортсмену хватило единственного брейка. На выход во второй раунд турнира в Пуне Егор Герасимов потратил чуть менее часа с четвертью игрового времени.
(8) Егор Герасимов - Паоло Лоренци - 6:2, 6:3
Во втором раунде турнира в Пуне Егор Герасимов сыграет с победителем матча между Николой Милоевичем и Антуаном Оаном.
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