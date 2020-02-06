Давид Гоффин - четвертьфиналист турнира в Монпелье.

Бельгийский теннисист Давид Гоффин, получивший на соревнованиях в Монпелье 2-й номер посева, уверенно выходит в четвертьфинал турнира. В стартовом для себя поединке второго круга Давид в двух партиях переиграл представителя Казахстана Александра Бублика, занимающего 54-ю строчку текущего мирового рейтинга. Победу в стартовом сете Гоффин одержал с перевесом в два брейка, а вот по ходу второй партии бельгийцу даже пришлось отыгрывать упущенную подачу. В итоге победу в матче Давид оформил на затяжном тай-брейке. Встреча продолжалась чуть менее 1 часа и 50 минут игрового времени.
(2) Давид Гоффин - Александр Бублик - 6:3, 7:6(9)
В 1/4 финала турнира в Монпелье Давид Гоффин сыграет с победителем встречи между Феликсом Оже Алиассимом и Пьером Югом Эрбером.
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