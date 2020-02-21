Симона Халеп разгромила Дженнифер Бреди на пути в финал турнира в Дубае.

Симона Халеп становится второй финалисткой соревнований категории WTA Premier в Дубае, на которых она является лидером посева. В борьбе за выход в титульный матч турнира Симона разгромила американку Дженнифер Бреди, начинавшую борьбу в ОАЭ ещё с сита квалификации и занимающую 52-ю строчку текущего мирового рейтинга. Халеп взяла стартовый сет дважды отличившись на приёме, а вот во втором сете румынская теннисистка и вовсе отвесила сопернице полноценную баранку. На победу в матче Симоне Халеп понадобилось всего чуть более часа игрового времени.
Дубай, ОАЭ
WTA Premier
1/2 финала
(1) Симона Халеп - (Q) Дженнифер Бреди - 6:2, 6:0
Теперь за титул соревнований в Дубае Симона Халеп поспорит с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, переигравшей в своём полуфинале Петру Мартич.
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