Арина Соболенко потерпела поражение от Симоны Халеп в четвертьфинале турнира в Дубае.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла пробиться в полуфинал турнира категории WTA Premier в Дубае, на котором она была посеяна под 7-м номером. На стадии 1/4 финала Арина в напряженном трехсетовом поединке уступила первой ракетке соревнований представительнице Румынии Симоне Халеп. Соболенко смогла удачнее провести концовку стартовой партии и оставить её за собой. Но в двух последующих отрезках матча Симона перехватила инициативу и позволила белорусской теннисистке выиграть всего по 2 гейма. На победу в матче Симона Халеп потратила чуть менее 1 часа и 40 минут игрового времени.
(1) Симона Халеп - (7) Арина Соболенко - 3:6, 6:2, 6:2
Теперь за выход в финал соревнований в Дубае Симона Халеп поспорит с американской теннисисткой Дженнифер Брэди, переигравшей в своём четвертьфинале Гарбинье Мугурусу.
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