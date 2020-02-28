Украинцы на турнирах ITF. Калениченко и Сачко синхронно выходят в полуфинал турнира в Трнаве, Крутых завершает борьбу в Шарм-эль-Шейхе.

Трнава, Словакия
ITF, 15 000
1/4 финала
(4) Данила Калениченко - (Q) Кристоф Негриту - 7:6(1), 6:3
(7) Виталий Сачко - (3) Ян Сатрал - 6:4, 7:5
Теперь в полуфинале турнира Данила Калениченко сыграет с победителем матча между лидером посева Лукашем Кляйном и 6-й ракеткой турнира Алдином Сеткичем. А вот соперник Виталия Сачко по стадии 1/2 финала уже известен - им стал латвийский теннисист Карлинс Озолинс
Шарм-эль-Шейх, Египет
ITF, 15 000
1/4 финала
(3) Давид Поляк - (7) Алексей Крутых - 6:2, 5:7, 7:6(4)
Алексей Крутых продолжит борьбу в Шарм-эль-Шейхе в парном разряде. В дуэте с еще одним украинским теннисистом Владимиром Ужиловским будет сыгран полуфинальный матч против японской пары Риото Танума/Соичиро Моритани.
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