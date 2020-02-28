пятница, 28 февраля 2020 г.

Украинцы на турнирах ITF. Калениченко и Сачко синхронно выходят в полуфинал турнира в Трнаве, Крутых завершает борьбу в Шарм-эль-Шейхе.

Украинские теннисисты Данила Калениченко (на фото) и Виталий Сачко пробиваются в полуфинал турнира ITF с призовым фондом в 15 тысяч долларов в Трнаве. Данила в своем поединке 1/4 финала переиграл немецкого квалифайера Кристофа Негриту, а Виталий одолел 3-ю ракетку соревнований чеха Яна Сатрала. А вот Алексей Крутых завершил борьбу в одиночном разряде 15-тысячника в Шарм-эль-Шейхе. В четвертьфинальном матче украинец на тай-брейке решающего сета проиграл 4-му посева Давиду Поляку из Чехии.


Трнава, Словакия
ITF, 15 000
1/4 финала

 (4) Данила Калениченко - (Q) Кристоф Негриту - 7:6(1), 6:3
(7) Виталий Сачко - (3) Ян Сатрал - 6:4, 7:5

Теперь в полуфинале турнира Данила Калениченко сыграет с победителем матча между лидером посева Лукашем Кляйном и 6-й ракеткой турнира Алдином Сеткичем. А вот соперник Виталия Сачко по стадии 1/2 финала уже известен - им стал латвийский теннисист Карлинс Озолинс

Шарм-эль-Шейх, Египет
ITF, 15 000
1/4 финала

(3) Давид Поляк - (7) Алексей Крутых - 6:2, 5:7, 7:6(4)

Алексей Крутых продолжит борьбу в Шарм-эль-Шейхе в парном разряде. В дуэте с еще одним украинским теннисистом Владимиром Ужиловским будет сыгран полуфинальный матч против японской пары Риото Танума/Соичиро Моритани.

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о 14:19
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