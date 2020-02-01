суббота, 1 февраля 2020 г.

Софья Кенин обыгрывает Гарбинье Мугурусу в финале Australian Open - 2020.

Американская теннисистка Софья Кенин, получившая в Мельбурне 14-й номер посева, становится победительницей женского одиночного турнира на Australian Open - 2020. В титульном матче турнира Софья в трех сетах переиграла испанскую спортсменку Гарбинье Мугурусу, занимающую 32-ю строчку текущего мирового рейтинга. Кенин уступила стартовый сет финала, но затем и сама американка прилично прибавила, и Мугуруса заметно просела. В итоге две последующие партии Софья выиграла с одинаковым счётом - 6:2. На победу в титульном матче Открытого Первенства Австралии Софья Кенин потратила около 2 часов и 5 минут игрового времени.


(14) Софья Кенин - Гарбинье Мугуруса - 4:6, 6:2, 6:2

 Гарбинье Мугуруса очень неплохо начала финальный матч Australian Open - 2020. Испанская теннисистка действовала первым номером, играла активно и просто задавила соперницу своим напором. Кенин довольно быстро упустила собственную подачу и, казалось, Гарбинье спокойно доведет стартовый сет до победы. Но во второй половине партии срыв случился у самой Мугурусы, которая неожиданно упустила собственную подачу. А ведь буквально за пару минут до этого Гарбинье могла увеличить отрыв, но отпустила Софью с тройного брейк-поинта. Обострить борьбу за сет Кенин не удалось. Сразу после обратного брейка представительница США проиграла собственный гейм и дала Мугурусе подать на партию.

В дебюте второго сета стало заметно, что Гарбинье стала куда чаще ошибаться. У испанской теннисистки частенько мячи улетали за пределы корта по длине, ну а Кенин показала удивительную стабильность. Софья почти сразу повела с геймом на приёме в активе, а вторым брейком поставила победную точку во второй партии и перевела финал в решающий отрезок матча.

Ключевой момент третьего сета случился при счёте 2:2. Мугуруса заработала тройной брейк-поинт, но Софья выстояла. Гарбинье откровенно поплыла после такого упущенного шанса и проиграла сразу две свои следующие подачи.

Для Софьи Кенин победа на Australian Open, естественно, становится первой на Турнирах Большого Шлема. В понедельник американская теннисистка поднимется на 7-ю строчку мирового рейтинга.

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о 13:36
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