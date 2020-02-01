Софья Кенин обыгрывает Гарбинье Мугурусу в финале Australian Open - 2020.

(14) Софья Кенин - Гарбинье Мугуруса - 4:6, 6:2, 6:2
Гарбинье Мугуруса очень неплохо начала финальный матч Australian Open - 2020. Испанская теннисистка действовала первым номером, играла активно и просто задавила соперницу своим напором. Кенин довольно быстро упустила собственную подачу и, казалось, Гарбинье спокойно доведет стартовый сет до победы. Но во второй половине партии срыв случился у самой Мугурусы, которая неожиданно упустила собственную подачу. А ведь буквально за пару минут до этого Гарбинье могла увеличить отрыв, но отпустила Софью с тройного брейк-поинта. Обострить борьбу за сет Кенин не удалось. Сразу после обратного брейка представительница США проиграла собственный гейм и дала Мугурусе подать на партию.
В дебюте второго сета стало заметно, что Гарбинье стала куда чаще ошибаться. У испанской теннисистки частенько мячи улетали за пределы корта по длине, ну а Кенин показала удивительную стабильность. Софья почти сразу повела с геймом на приёме в активе, а вторым брейком поставила победную точку во второй партии и перевела финал в решающий отрезок матча.
Ключевой момент третьего сета случился при счёте 2:2. Мугуруса заработала тройной брейк-поинт, но Софья выстояла. Гарбинье откровенно поплыла после такого упущенного шанса и проиграла сразу две свои следующие подачи.
Для Софьи Кенин победа на Australian Open, естественно, становится первой на Турнирах Большого Шлема. В понедельник американская теннисистка поднимется на 7-ю строчку мирового рейтинга.
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