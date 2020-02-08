Софья Кенин уверенно переиграла Анастасию Севастову на Кубке Федераций.

Чемпионка Australian Open - 2020 американская теннисистка Софья Кенин выигрывает стартовый матч противостояния между сборными США и Латвии в поединке квалификации Мировой группы Кубка Федераций. В двух партиях Софья одолела Анастасию Севастову, занимающую 41-ю строчку текущего мирового рейтинга. В каждом из сетов Кенин удалось дважды отличиться на приеме, ну а все собственные подачи Софья смогла оставить за собой. На победу в поединке представительница США потратила чуть менее 1 часа и 10 минут игрового времени.
США - Латвия - 1:0
Софья Кенин - Анастасия Севастова - 6:2, 6:2
Во втором одиночном матче сегодняшнего игрового дня играют Серена Уильямс и Алёна Остапенко.
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