вторник, 11 февраля 2020 г.

Карен Хачанов обыграл Фабио Фоньини на старте турнира в Роттердаме.

Российский теннисист Карен Хачанов обыгрывает 5-ю ракетку соревнований категории ATP-500 в Роттердаме уже на старте турнира. В двух партиях Хачанов переиграл представителя Италии Фабио Фоньини, занимающего 11-ю строчку текущего мирового рейтинга. Судьба каждого из сетов встречи решалась в концовке игровых отрезков - в стартовой партии Карен выиграл обмен брейками, ну а во втором сете полностью переиграл соперника дважды выиграв подачу Фоньини. На победу в матче Карену Хачанову понадобилось чуть менее 1 часа и 20 минут игрового времени.


Карен Хачанов - (5) Фабио Фоньини - 6:3, 6:3

Во втором раунде соревнований в Роттердаме Карен Хачанов сыграет с британским теннисистом Даниэлем Эвансом.

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о 16:06
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