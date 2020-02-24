Карен Хачанов успешно стартовал на турнире в Дубае.

Россиянин Карен Хачанов, получивший на соревнованиях категории ATP-500 в Дубае 7-й номер посева, начинает выступления на турнире с достаточно уверенной победы. В матче первого круга Карен в двух сетах переиграл представителя Казахстана Михаила Кукушкина, занимающего 89-ю строчку текущего мирового рейтинга. Хачанов не лучшим образом начал стартовую партию встречи и дважы уступал с брейком, но сумел взять этот отрезок матча на тай-брейке. Во втором сете российский теннисист уже полностью доминировал на корте и отдал сопернику всего 1 гейм. На победу в матче Карен Хачанов потратил около полутора часов игрового времени.
Дубай, ОАЭ
ATP-500
1-й раунд
(7) Карен Хачанов - Михаил Кукушкин - 7:6(2), 6:1
Во втором раунде соревнований в Дубае Карен Хачанов сыграет с победителем матча между обладателем wild card индийским теннисистом Праджнешем Гуннесвараном и австрийским квалифайером Деннисом Новаком.
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