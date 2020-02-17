Сестры Киченок с победы стартовали в парном разряде соревнований в Дубае.

Украинский дуэт сестер Киченок успешно начал выступления на соревнованиях категории WTA Premier в Дубае в парном разряде. На старте турнира Людмила и Надежда на чемпионском тай-брейке обыграли хорватско-казахстанскую пару Дарья Юрак/Ярослава Шведова. Украинки проиграли стартовый сет встречи, но переломили ход матча, уверенно взяли вторую партию и с солидным перевесом оставили за собой чемпионский тай. На победу в поединке сестры Киченок потратили чуть более часа с четвертью игрового времени.
Людмила Киченок/Надежда Киченок - Дарья Юрак/Ярослава Шведова - 4:6, 6:2, 10:4
Во втором раунде соревнований в Дубае сестры Киченок сыграют с 7-й парой турнира - Йинь-Йинь Дуань/Вероника Кудерметова.
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