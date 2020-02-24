Анетт Контавейт становится первой соперницей Арины Соболенко в Дохе.

Доха, Катар
WTA Premier
1-й раунд
Анетт Контавейт - Анастасия Севастова - 6:4, 7:6(3)
Так, практически в самом начале встречи Контавейт упустила собственную подачу, но уже к середине стартовой партии сумела ликвидировать отставание, воспользовавшись первым же брейк-поинтом. В концовке сета отличиться на приеме могла каждая из теннисисток, например Севастова не реализовала скрытый сет-болл на подаче соперницы. Анетт к своим шансам отнеслась чуть более ответственно и еще одним брейком поставила победную точку в партии.
Второй отрезок матча с брейка начала уже эстонская теннисистка, но удержать перевес Контавейт не удалось - Севастова организовала моментальный обратный брейк. В концовке сета Анастасия еще раз отличилась на приеме, тут же получила возможность подавать на партию и даже добраласт до сет-болла, но Анетт выстояла и перевела этот отрезок встречи на тай-брейк. На нем Севастова даже повела с мини-брейком, но со счета 3:2 проиграла сразу 5 розыгрышей подряд и отдала Контавейт победу.
Во втором раунде соревнований в Дохе Анетт Контавейт сыграет против белорусской теннисистки Арины Соболенко, получившей на турнире 9-й номер посева.
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