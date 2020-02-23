Марта Костюк не проиграв ни одного сета выигрывает 60-тысячник в Каире.

Марта Костюк - (3) Алёна Большова - 6:1, 6:0
Примечательно, что по ходу всего турнира в Каире Марта Костюк не проиграла ни одного сета. А самым напряженным для неё матчем стал полуфинал против ещё одной украинской теннисистки Дарьи Снигур.
Победа на турнире в Каире позволит Марте Костюк вернуться в топ-150 мирового рейтинга.
Отметим, что вчера Марта Костюк оформила победу и в парном разряде турнира в Каире. Трофей украинская теннисистка взяла в паре с россиянкой Камиллой Рахимовой.
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