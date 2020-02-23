воскресенье, 23 февраля 2020 г.

Марта Костюк не проиграв ни одного сета выигрывает 60-тысячник в Каире.

Украинская теннисистка Марта Костюк становится победительницей соревнований ITF в Каире, призовой фонд которых составляет 60 тысяч долларов. В титульном матче соревнований Марта разгромила представительницу Испании Алену Большову, занимающую 108-ю строчку текущего мирового рейтинга. За весь матч Алёна, получившая в Египте 3-й номер посева, смогла выиграть у Костюк лишь 1 гейм. На победу в финале турнира Марта Костюк потратила около 55 минут игрового времени.


Марта Костюк - (3) Алёна Большова - 6:1, 6:0

 Примечательно, что по ходу всего турнира в Каире Марта Костюк не проиграла ни одного сета. А самым напряженным для неё матчем стал полуфинал против ещё одной украинской теннисистки Дарьи Снигур.

Победа на турнире в Каире позволит Марте Костюк вернуться в топ-150 мирового рейтинга.

Отметим, что вчера Марта Костюк оформила победу и в парном разряде турнира в Каире. Трофей украинская теннисистка взяла в паре с россиянкой Камиллой Рахимовой.

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о 22:16
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