Марта Костюк пробивается в четвертьфинал турнира в Каире.

Марта Костюк - Мелани Клаффнер - 6:1, 6:4
Теперь в четвертьфинале турнира в Каире Марта Костюк сыграет с победительницей матча между 7-й ракеткой соревнований Изабеллой Шиниковой из Болгарии и россиянкой Анастасией Гасановой.
Напомним, что на старте турнира в Египте Марта Костюк уверенно переиграла 2-ю ракетку соревнований россиянку Варвару Грачеву.
Сегодня чуть позже за право сыграть в четвертьфинале турнира в Каире поборется еще одна украинская теннисистка Дарья Снигур. Ей предстоит сразиться с 4-й ракеткой соревнований Ириной Камелией Бегу из Румынии.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий