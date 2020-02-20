четверг, 20 февраля 2020 г.

Марта Костюк пробивается в четвертьфинал турнира в Каире.

Украинская теннисистка Марта Костюк становится первой четвертьфиналисткой соревнований категории ITF с призовым фондом в 60 тысяч долларов в Каире. На стадии второго круга Марта уверенно разобралась с представительницей Австрии Мелани Клаффнер, занимающей 521-ю строчку текущего мирового рейтинга. В стартовом сете Костюк учинила сопернице настоящий разгром, отдав ей всего 1 гейм. Во второй партии австрийская спортсменка немного выровняла ход игры, но все равно уступила с минимальным отставанием в один брейк. На победу в матче Марта Костюк потратила чуть более часа игрового времени.


Марта Костюк - Мелани Клаффнер - 6:1, 6:4

Теперь в четвертьфинале турнира в Каире Марта Костюк сыграет с победительницей матча между 7-й ракеткой соревнований Изабеллой Шиниковой из Болгарии и россиянкой Анастасией Гасановой.

Напомним, что на старте турнира в Египте Марта Костюк уверенно переиграла 2-ю ракетку соревнований россиянку Варвару Грачеву.

Сегодня чуть позже за право сыграть в четвертьфинале турнира в Каире поборется еще одна украинская теннисистка Дарья Снигур. Ей предстоит сразиться с 4-й ракеткой соревнований Ириной Камелией Бегу из Румынии.

Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
о 12:20
Мітки: , ,

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)