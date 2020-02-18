Марта Костюк разгромила 2-ю ракетку соревнований в Каире.

Украинская теннисистка Марта Костюк успешно стартовала на соревнованиях ITF в Каире, призовой фонд которых составляет 60 тысяч долларов. В матче первого круга Марта в двух партиях буквально уничтожила 2-ю ракетку турнира Варвару Грачеву, занимающую 103-ю строчку текущего мирового рейтинга. За весь матч Костюк отдала сопернице всего 4 гейма - по 2 в каждом из сетов встречи. На победу в матче Марта Костюк потратила около часа игрового времени.
Марта Костюк - (2) Варвара Грачева - 6:2, 6:2
Во втором раунде турнира в Каире Марта Костюк сыграет с победительницей матча между Катаржиной Питер и Мелани Клаффнер.
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