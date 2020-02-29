Марта Костюк успешно стартовала в квалификации турнира в Лионе.

Марта Костюк выходит в финал квалификации соревнований категории WTA International во французском Лионе. Украинская теннисистка, получившая в отборе 2-й номер посева, в трех партиях переиграла представительницу Италии Мартину Ди Джузеппе, занимающую 188-ю строчку текущего мирового рейтинга. Костюк разгромно выиграла стартовый сет и повела с брейком во второй партии, но провалила её концовку. К счастью, в решающем отрезке матча Марта вернула себе полный контроль над ходом игры и отдала сопернице в нем всего 1 гейм. На победу в матче Марта Костюк потратила около 1 часа и 25 минут игрового времени.
Лион, Франция
WTA International
Квалификация, 1-й раунд
(2) Марта Костюк - Мартина Ди Джузеппе - 6:1, 4:6, 6:1
За выход в основную сетку соревнований в Лионе Марта Костюк поспорит с китайской теннисисткой Цзя-Цзинь Лу.
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