пятница, 21 февраля 2020 г.

Марта Костюк продолжает победную поступь на турнире в Каире.

Украинская теннисистка Марта Костюк уверенно выходит в полуфинал соревнований категории ITF в Каире, призовой фонд которых составляет 60 тысяч долларов. На стадии 1/4 финала Марта спокойно разобралась с 7-й ракеткой турнира Изабеллой Шиниковой из Болгарии, занимающей 167-ю строчку текущего мирового рейтинга. Костюк просто разгромила соперницу в стартовой партии, позволила ей немного выроврять игру в дебюте второго сета, но благодаря ударной концовке оформила итоговую победу. На нее Марте Костюк понадобилось около 55 минут игрового времени.


Марта Костюк - (7) Изабелла Шиникова - 6:1, 6:3

В стартовой партии встречи Костюк вполне могла отвесить сопернице полноценную баранку. Украинская теннисистка очень уверенно начала встречу, повела сразу с двумя брейками - 5:0 и могла завершать сет еще одним успехом на приеме. Шиникова с тройного сет-болла у соперницы свою подачу спасла и взяла гейм престижа, но уже через несколько минут собственной выигранной подачей Марта таки поставила победную точку в партии.

У Костюк возник брейк-поинт и в самом начале второго сета, но Изабелла отыгралась и даже немного выровняла игру. В середине партии Марта таки вырвалась вперед с брейком, но болгарская теннисистка моментально отыгралась. Сразу после этого Марта включила максимальные обороты и оформила еще 2 брейка подряд. Их Костюк хватило для того, чтобы оформить итоговую победу.

В полуфинале 60-тысячника в Каире Марта Костюк теперь сыграет с победительницей матча между еще одной украинской теннисисткой Дарьей Снигур и представительницей Румынии Еленой Габриэлой Рузе.

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о 14:11
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