Марта Костюк продолжает победную поступь на турнире в Каире.

Марта Костюк - (7) Изабелла Шиникова - 6:1, 6:3
В стартовой партии встречи Костюк вполне могла отвесить сопернице полноценную баранку. Украинская теннисистка очень уверенно начала встречу, повела сразу с двумя брейками - 5:0 и могла завершать сет еще одним успехом на приеме. Шиникова с тройного сет-болла у соперницы свою подачу спасла и взяла гейм престижа, но уже через несколько минут собственной выигранной подачей Марта таки поставила победную точку в партии.
У Костюк возник брейк-поинт и в самом начале второго сета, но Изабелла отыгралась и даже немного выровняла игру. В середине партии Марта таки вырвалась вперед с брейком, но болгарская теннисистка моментально отыгралась. Сразу после этого Марта включила максимальные обороты и оформила еще 2 брейка подряд. Их Костюк хватило для того, чтобы оформить итоговую победу.
В полуфинале 60-тысячника в Каире Марта Костюк теперь сыграет с победительницей матча между еще одной украинской теннисисткой Дарьей Снигур и представительницей Румынии Еленой Габриэлой Рузе.
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