Филипп Крайинович отдал сопернику всего 2 гейма на пути в четвертьфинал турнира в Монпелье.

Сербский теннисист Филипп Крайинович, получивший на соревнованиях категории ATP-250 во французском Монпелье 7-й номер посева, более чем уверенно пробивается в четвертьфинал турнира. На стадии второго круга Филипп в двух партиях разгромил шведа Микаэля Имера, занимающего 76-ю строчку текущего мирового рейтинга. За весь матч Крайинович отдал сопернику всего 2 гейма - по одному в каждом из сетов. На победу в поединке Филипп потратил чуть менее 1 часа и 20 минут игрового времени.
(7) Филипп Крайинович - Микаэль Имер - 6:1, 6:1
На стадии 1/4 финала турнира в Монпелье Филипп Крайинович встретится с местным теннисистом Грегуаром Баррером.
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