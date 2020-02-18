Даяна Ястремская проигрывает на старте турнира в Дубае.

(Q) Вероника Кудерметова - Даяна Ястремская - 5:7, 6:3, 7:6(2)
В стартовой партии Даяне Ястремской пришлось крайне непросто. Украинская теннисистка трижды оказывалась в роли догоняющей, Кудерметова даже выходила подавать на победу в сете, но Даяна каждый раз находила возможность ответить обратным брейком. Более того, в самой концовке партии, когда Вероника вышла подавать на тай-брейк, Ястремская сумела еще раз зацепиться на приеме и взять стартовый сет.
По ходу второй партии Кудерметова снова смогла повести с геймом на приеме в активе, но и на этот раз Ястремская смогла ликвидировать отставание. Правда, концовку сета украинская теннисистка попросту провалила, позволив сопернице дважды оформить брейк. Таким образом Вероника и перевела встречу в решающий отрезок.
Казалось, что Даяне удалось прибавить и проблем с итоговой победой возникнуть не должно. Украинская теннисистка повела сразу с двумя брейками, но перевеса со счетом 5:2 для выигрыша матча ей не хватило. Дважды Ястремская не сумела подать на победу, ну а потом на тай-брейке третьей партии Кудерметова добилась волевой виктории во встрече.
Во втором раунде соревнований в Дубае Вероника Кудерметова сыграет с испанской теннисисткой Гарбинье Мугурусой, переигравшей на старте турнира легендарную Ким Клейстерс, вернувшуюся в тур.
Напомним, что чуть ранее борьбу в Дубае завершила 3-я ракетка турнира Элина Свитолина. Украинская спортсменка разгромно уступила Дженнифер Брэди из США.
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