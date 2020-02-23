воскресенье, 23 февраля 2020 г.

Светлана Кузнецова уверенно стартовала на турнире в Дохе.

Российская теннисистка Светлана Кузнецова с уверенной победы начала выступления на соревнованиях категории WTA Premier в Дохе. В матче первого круга Светлана в двух партиях обыграла представительницу Турции Кайлу Буюкакчай, получившую от организаторов турнира wild card в основную сетку. Кузнецова отдала 172-й ракетке мира всего 4 гейма - по 2 в каждом из сетов встречи. На победу в поединке Светлана Кузнецова потратила чуть более 1 часа и 20 минут игрового времени.


Доха, Катар
WTA Premier
1-й раунд

 Светлана Кузнецова - (WC) Кайла Буюкакчай - 6:2, 6:2

Во втором раунде турнира в Дохе Светлана Кузнецова сыграет с победительницей матча между Донной Векич и Игой Свентек.

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о 16:16
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