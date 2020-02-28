Петра Квитова обыгрывает Эшли Барти в полуфинале турнира в Дохе.

Чешская теннисистка Петра Квитова становится второй финалисткой соревнований категории WTA Premier в катарской Дохе. В борьбе за выход в титульный матч турнира Петра, получившая 8-й номер посева, в трех сетах переиграла лидера текущего мирового рейтинга представительницу Австралии Эшли Барти. Квитова провалила второй отрезок матча, дважды упустив собственную подачу. Но в первой и третьей партиях чешская теннисистка смогла добиться успеха с минимальным перевесом. На победу в матче Петра Квитова потратила чуть более 1 часа и 50 минут игрового времени.
Доха, Катар
WTA Premier
1/2 финала
(8) Петра Квитова - (1) Эшли Барти - 6:4, 2:6, 6:4
Теперь за титул соревнований в Дохе Петра Квитова поспорит с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, переигравшей чуть ранее россиянку Светлану Кузнецову
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