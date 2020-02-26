Петра Квитова справилась с Аленой Остапенко и пробилась в четвертьфинал турнира в Дохе.

Доха, Катар
WTA Premier
3-й раунд
(8) Петра Квитова - Алена Остапенко - 6:2, 5:7, 6:1
Алена Остапенко, которая набрала в Дохе очень неплохой ход, отлично начала и отчетный матч третьего круга против Петры Квитовой. Именно латвийская теннисистка сумела первой отличиться на приеме, повести с брейком - 2:0, и... И вот тут за дело принялась уже 8-я ракетка турнира. Квитова очень лихо переломила ход стартовой партии и в итоге отвесила Алене скрытую баранку в сете - Петра трижды подряд отличилась на приеме, ну а на собственной подаче действовала просто удивительно, часто выигрывая ее вообще под ноль.
В дебюте второй партии Петра могла развить успех, но упустила тройной брейк-поинт. Может это чудесное спасение гейма и стало для Остапенко переломным моментом в сете. Как минимум, именно после него Алена снова стала стабильно цепляться на приеме. Трижды латвийская теннисистка вырывалась вперед с брейком, но тут же испытывала трудности на собственной подаче и позволяла Квитовой отыграться. И лишь после четвертого успеха на приеме Остапенко смогла подтведить брейк собственной выигранной подачей и оставить, таким образом, за собой второй сет встречи.
Квитова, конечно, завелась, но стоит отметить, что и Остапенко откровенно говоря, посыпалась. Похоже, что Алена просто оставила на корте все силы во втором сете. Как бы там ни было Петра очень быстро обеспечила себе солидное преимущество сразу в два брейка по ходу решающей партии и удержала его до самого завершения встречи.
Теперь в четвертьфинале турнира в Дохе Петра Квитова сыграет с победительницей матча между Каролиной Плишковой и Онс Жабер.
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