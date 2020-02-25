Петра Квитова с баранкой в решающем сете переиграла Карлу Суарес-Наварро на старте турнира в Дохе.

Чешская теннисистка Петра Квитова, получившая на турнире категории WTA Premier в катарской Дохе 8-й номер посева, стартовала на соревнованиях с достаточно непростой победы. В матче второго круга Петра в трех сетах переиграла представительницу Испании Карлу Суарес-Наварро, занимающую 70-ю строчку текущего мирового рейтинга. Квитова проиграла стартовый сет, но смогла переломить ход встречи, а в решающей партии и вовсе отвесить сопернице полноценную баранку. На победу в матче Петра Квитова потратила чуть менее 1 часа и 45 минут игрового времени.
Доха, Катар
WTA Premier
2-й раунд
(8) Петра Квитова - Карла Суарес-Наварро - 4:6, 6:3, 6:0
На стадии 1/8 финала турнира в Дохе Петра Квитова сыграет с представительницей Латвии Аленой Остапенко, разгромившей чуть ранее еще одну чешскую теннисистку Барбору Стрыцову
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